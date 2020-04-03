Haber Giriş: Kaynak: AA
Yalıhüyük'te yaralı leylek tedavi edilerek doğaya bırakıldı
[Fotoğraf: AA ]
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.
Yalıhüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Akyol, belediyenin hizmet binasının karşısında cadde kenarında yaralı leyleği fark ettiğini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte leyleğin tedavisini yaptıklarını aktardı.
Akyol, balık vererek besledikleri ve tedavisini tamamladıkları leyleği yeniden doğaya bıraktıklarını söyledi.
Göçmen kuşların güzergahı olan Yalıhüyük ilçesine, leyleklerin her yıl 28 Şubat'ta geldiği belirtiliyor.
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