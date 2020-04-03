İçişleri Bakanlığının başlattığı, Valilik koordinesinde kaymakamlıkların yürüttüğü, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Valilik koordinesinde 7 bin koli gıda, 7 bin koli de temizlik malzemesinden oluşan yardım, il genelinde yalnız yaşayan veya kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara teslim ediliyor.