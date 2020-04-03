Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta Vefa Sosyal Destek Grubu yardımları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Tokat Valiliği koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grbu'nca yardım kolileri hazırlandı.
İçişleri Bakanlığının başlattığı, Valilik koordinesinde kaymakamlıkların yürüttüğü, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.
Valilik koordinesinde 7 bin koli gıda, 7 bin koli de temizlik malzemesinden oluşan yardım, il genelinde yalnız yaşayan veya kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara teslim ediliyor.
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