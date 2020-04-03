Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in talimatı ile aşure hazırlandı.

Yapılan aşure, koronavirüs ile mücadelede önemli çalışmalar yapan sağlık görevlilerine, Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanlarına, emniyet ve jandarma personeline ikram edildi.