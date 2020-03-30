Çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretimi aksamadan devam etmesinin önemine vurgu yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, koronavirüse karşı üst düzeyde önlem alınması gereken günlerde olduğunu hatırlatarak, "Gıda temini açısından çiftçilerimizin tarımsal ve hayvansal üretimi aksatmadan devam ettirmeleri de büyük önem arz etmektedir. Bu konuda kurumumuz, çiftçilerimizi hem tarımsal konularda hem de salgın ile alakalı yapmaları gerekenler konusunda sürekli bilgilendirmeler yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Semerci, gıda temin yerlerinin sık sık kontrol edilerek hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alınması konusunda denetimler yapıldığını söyledi.