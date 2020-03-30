Haber Giriş: Kaynak: AA
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Borçka ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda 1 kilo 557 gram kubar esrar ile bir av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 17:06
- 17:05
- 17:05
- 16:56
- 16:54
Sıradaki Haber
Ahlat'ta dolu etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz