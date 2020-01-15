Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşınca Wikipedia açılacak.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 26 Aralık'ta sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararı 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındı.

Anayasa Mahkemesinin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşınca Wikipedia açılacak.

Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Wikipedia nedir?

Wikipedia, kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan bir internet ansiklopedisi olarak tanımlanıyor. MediaWiki yazılımı kullanılıyor. Wikipedia’nın 290 farklı dil versiyonu bulunuyor.

Kurucularından, Jimmy Wales Wikipedia'yi, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlıyor.

Wikipedia sözcüğü, viki ve pedi kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. "Viki", Hawaii dili'ndeki "wiki wiki" (hızlı veya bilgi amaçlı) sözcüğünden, "Pedi" ise, Antik Yunan Medeniyeti'nde "kapsamlı kültürel eğitim sistemi" anlamına gelen paideia kelimesinden geliyor.



Kaynak: TRT Haber

