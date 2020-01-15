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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı15 Ocak 2020 Çarşamba 10:03 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:04
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Serkan Ö. (41) yönetimindeki 34 RAF 78 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu fakülte kavşağında kırmızı ışıkta geçince Arif K. (64) idaresindeki 55 RJ 671 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücülerden Arif K.(64) ile araçta bulunan Kamile K.(64) ve Tuana K. (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA