WhatsApp'a yüklenecek medyanın kalitesine kullanıcılar karar verebilecek. Bunun için 3 farklı seçenek sunuluyor.

Orijinal kalitenin yüzde 80 kadarı korunacak

WhatsApp'ın "Medya Yükleme Kalitesi" tercihlerinde 3 seçenek yer alacak. Bu seçenekler; "Otomatik", "En İyi Kalite" ve "Veri Tasarrufu" olarak sıralanacak.

Otomatik: Ağ hızına bağlı olarak görüntüleri sıkıştırıp sıkıştırmama kararını uygulamaya bırakacak.

En iyi kalite: Mümkün olan en iyi görüntü kalitesi sağlanacak.

Veri tasarrufu: Veriden ve depolama alanından tasarruf etmek için görüntüler sıkıştırılacak.

Beta sürümü kullanıma açıldı

WhatsApp bu seçeneği belirli beta test kullanıcıları için kullanıma açtı ancak önümüzdeki hafta daha fazla kullanıcının kullanımına sunacak.