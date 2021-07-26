Altınşehir istikametinden merkez istikamete seyir halinde olan Ahmet Ertürk idaresindeki 72 AAR 072 plakalı kamyonet ile yine aynı istikamete giden Erkan Polat idaresindeki 38 YS 332 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı eski 82. Yıl Devlet Hastanesi karşısında çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçlardan bulunan Dursun Karaman ile Ali Polat yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.