Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü: 5 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman’ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyü yakınlarında kaçak kazı ihbarını alması üzerine hareke geçti. Belirtilen bölgeye gelen jandarma ekipleri kazı yapan H.A.Ç., M.I., G.T., M.R.Ü., ile M.T., isimli 5 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayda 1 adet kazma, 1 addet demir murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek ve 1 adet dedektör ele geçirdi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Kaçak Kazı
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