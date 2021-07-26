Kızına gözcülük yaptırıp çelik kapıları 30 saniyede açtı
Eskişehir’de kızına gözcülük yaptıran kadın girdiği apartmandaki dairelerin kapısını açarak evlerden yaklaşık 2 bin lira çaldı. Gözaltına alınan Hanife U.’nun çelik kapıları 30 saniyede açıp dairelere girmesi dikkati çekti.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin lira çaldı.
Uzun süre kapı zillerine basan Hanife U., kapıyı açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp çelik kapıları 30 saniyede açarak içeri girdi.
Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.
Şüpheli gözaltına alındı
Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu’dan yeniden Eskişehir’e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ‘yakalama’ kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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