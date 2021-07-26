Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:23Son Güncelleme:
26 Temmuz 2021 korona tablosu…Vaka sayısında rekor artış
26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 585 kişi iyileşti, 63 kişi hayatını kaybetti.
25 Temmuz koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 230 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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