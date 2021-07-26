Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 585 kişi iyileşti, 63 kişi hayatını kaybetti.







25 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 230 olarak açıklanmıştı.