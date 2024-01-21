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Güncel
AA 21.01.2024 21:07

Voleybolda Sultanlar ve Efeler Liglerinde 16. hafta tamamlandı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı.

Voleybolda Sultanlar ve Efeler Liglerinde 16. hafta tamamlandı
[Fotograf: AA]

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi:

Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Beşiktaş Ayos-PTT: 3-2

Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor: 0-3

Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 1-3

Karayolları-Türk Hava Yolları: 0-3

Galatasaray Daikin-VakıfBank: 0-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi:

TÜRŞAD-Spor Toto: 3-1

Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3

Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3

Arkas Spor-Halkbank: 2-3

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