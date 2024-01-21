İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Hizbullah mensubu Fadıl Ali Selman Şaar öldü.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Hadab el-Bustan mevzisine Burkan füzesi, Ruveysat el-Alem ve Biranit askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 164'te yükseldi.

İsrail ordusundan hava saldırısı

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkaba beldesinde yer alan Hizbullah'a ait 2 hedefe yönelik savaş uçakları ile hava saldırısı yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca, Hizbullah'ın Lübnan'daki "operasyon komuta merkezi" ve "askeri bölgelerinin" tank ve savaş uçakları ile vurulduğu duyuruldu.