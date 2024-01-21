Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara deplasmanda kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu