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Güncel
AA 21.01.2024 19:34

Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Galatasaray Daikin'e set vermedi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Galatasaray Daikin'e set vermedi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Egglaston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu)

VakıfBank: Van Aalen, Gabi, Bahar Akbay, Caratasu, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Thompson, Cansu Özbay)

Setler: 16-25, 20-25, 22-25

Süre: 73 dakika (21, 26, 26)

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

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