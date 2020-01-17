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Vatandaşlar evi yanan aileler için yardım kampanyası başlattı17 Ocak 2020 Cuma 14:43 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 14:44
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyünde evi yanan aileler için yardım kampanyası düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Yığılca Belediyesi önünde gerçekleştirilen yardım kampanyasına, vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar,daha sonra toplanan yardımları Yığılca Belediyesi'ne teslim etti.
Belediye Başkanvekili Turgut Ilgı, yaptığı açıklamada, yardımları ihtiyaç sahibi 3 aileye teslim etiklerini belirterek, vatandaşların gösterdiği hassasiyetin önemine değindi.
Kaynak: AA