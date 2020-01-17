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Muğla'da kanala devrilen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı17 Ocak 2020 Cuma 14:42 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 14:43
Muğla'nın Milas ilçesinde kanala devrilen minibüste mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Anıl Sökeli yönetimindeki, kargo firmasına ait 40 LU 514 plakalı minibüs, Milas-Bodrum kara yolu Kemikler mevkisinde kanala devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüsün üzerine çıkan Sökeli, mahsur kaldığı yerden ekiplerin çalışmasıyla halat yardımıyla kurtarıldı.
Sökeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA