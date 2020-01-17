Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların karne heyecanlarını paylaşmak için Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Öğrencilere, meslekleri hakkında bilgiler veren jandarma personeli, çocuklara karne hediyesi olarak "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı hediye etti.

Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Kenan Karaca, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Jandarma ekibine eşlik eden iz takip köpeği "Parkur" da çocukların ilgi odağı oldu.

Öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığına ait ekip araçlarına da binerek eğlenceli dakikalar yaşadı.

Kaynak: AA