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Güncel
İHA 20.09.2023 10:52

Van’ın ‘Gevaş fasulyesi’ tescillendi

Van’ın Gevaş ilçesinde her yıl yüzlerce ton üretilen ve damak tadına hitap eden ‘Gevaş fasulyesi’ coğrafi işaret tescili aldı.

Van’ın ‘Gevaş fasulyesi’ tescillendi

Gevaş ilçesinde yetiştirilen taze tüketime uygun, kılçıksız, etli, sulu ve gevrek olmasıyla damakta eşsiz bir tat bırakan fasulye, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı.

İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan fasulye, Van Ticaret Borsası tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu sonunda onaylandı. Fasulyenin tescillenmesi Gevaşlı çiftçileri sevindirdi.

`Fasulyemizin daha güzel yerlere gelmesini umuyoruz`

Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi Muhtarı Mehmet Reşit Öner, yıllardır Gevaş fasulyesi üretimi yaptıklarını belirtti. Zamanında bu fasulyenin tescillenmesi için çok uğraştıklarını ifade eden Muhtar Öner, “Gevaş fasulyesinin tescillendiğine dair haber aldık ve bundan memnuniyet duyduk. Önümüzdeki süreçte fasulyemizin daha güzel yerlere gelmesini umuyoruz. Verimimizi artıracağız. Günlük 5-6 ton fasulye çıkarıyoruz. Ancak güzel bir suyumuz olsaydı günlük 20 ton civarında yeşil fasulye çıkardı. Bu vesileyle fasulyenin tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi. İstanbul’dan tatil için memleketi Gevaş ilçesine geldiklerini ve dönerken yanlarında fasulye götürdüklerini dile getiren Suat Öner, “Gevaş ilçemiz fasulye yetiştiriciliğine uygun bir bölgedir. Buranın fasulyesi tat olarak daha güzeldir” diye konuştu.

“Yemekleri çok lezzetli oluyor”

Aslı Öner isimli vatandaş da Gevaş fasulyesinin diğer fasulyelere göre daha etli, kılçıkları küçük ve sulu olduğunu belirterek, “Yemekleri çok lezzetli oluyor. Tabii bu fasulyeyi kurutarak kışın da yiyebiliyoruz. Diğer taraftan konservesi yapılıyor” şeklinde konuştu. 

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