Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Kaza, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi ile Karaali Yolu Kavşağında meydana geldi.

Abdulkadir Y. yönetimindeki otomobil Karaali köprüsü üzerinden Eski Besni Caddesi ile Karaali Yolu Kavşağına geldiğinde sola dönüş yapan Turgut K. yönetimindeki araca çarpmamak için manevra yaptığında orta refüj çarpıp ve çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçerek kaldırıma çıktı.

Kasis levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Sultan A., Berna K. yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.