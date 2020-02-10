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Van'ın Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü
[Fotoğraf: AA]
Van Valiliği, Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğünü duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi yakınındaki Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğü belirtildi.
Açıklamada, söz konusu bölgedeki ilk incelemelerde, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığının tespit edildiği bildirildi.
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