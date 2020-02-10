Bölgede 4 gün boyunca kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak, Tepeköy ve Hiciz rampaları ile kentin yüksek kesimlerindeki yerler, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluşturdu.

Dağları kaplayan beyaz örtü, güneşin yüzünü göstermesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Seyrine doyumsuz manzara drone ile görüntülendi.

Bu arada meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeniden kar yağışının etkisi altına gireceğini bildirdi.