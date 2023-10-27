Van'daki camilerde Gazze için yardım kampanyası düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerince hazırlanan yemek ve çeşitli ürünler, cami önünde kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Gelirlerin Gazze'ye gönderileceği programda gazetecilere açıklama yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Filistin'de ciddi bir dramın yaşandığını söyledi.

Gazze'de zulmün her türlüsünün işlendiğini belirten Şık, "Gazze'ye elimiz ulaşmıyor. Devletimiz en üst perdeden her türlü desteği sağlıyor ama biz de millet ve ümmet olarak bu acıyı hissettiğimizi, onlarla beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlattık. Bunun yanında bir Gazze, Filistin bilinci inşa etmeye çalışıyoruz. Van bu konuda çok iyi. Büyük bir ilgi ve hassasiyet söz konusu" dedi.