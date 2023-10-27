Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.10.2023 15:49

Niğde'de üniversiteyi kazanan öğrenciler için şehir gezisi düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Niğde'de üniversiteyi kazanan öğrenciler için şehir gezisi düzenlendi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi ve Niğde Kent Konseyi'nin katkılarıyla düzenlenen gezide, birinci sınıf öğrencileri, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Kemerhisar beldesindeki Roma Havuzu, su kemerleri ve Tyana Antik Kenti'ni gezen öğrencilere, bölgenin tarihi hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler daha sonra, Niğde Müzesi, Gümüşler beldesindeki Gümüşler Manastırı, Yeşilburç köyündeki seyir terasını ve Yeşilburç Kilise Cami'yi de gezdi.

Geziye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Okyay Uçan ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Şırnak Üniversitesi öğrencilerine ayrıcalık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle iletişim tamamen kesildi
22:27
BM: Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi
22:24
Muğla'da orman yangını
22:17
Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi
22:18
Adalet Bakanı Tunç: Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam ettik, edeceğiz
22:14
Sedat Önal: Gazze'de siviller topyekûn kuşatma altında cezalandırılıyor
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi
Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ