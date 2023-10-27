Şırnak Üniversitesi öğrencilerine ayrıcalık

Daha önce hiçbir devlet üniversitesinde öğrencilere verilmeyen bursun, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesinin işbirliği ile üniversitede eğitim gören öğrencilere verileceği belirtildi.



Şırnak Valiliği, Şırnak üniversitesinde okuyan her fakültenin ilk 10 öğrencisine 1 yıl boyunca burs verecek. Şırnak Üniversitesi bünyesinde bulunan 6 fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksek okullarında okuyan toplam 130 öğrenciye Şırnak Valiliği tarafından burs verileceği bildirildi. Şırnak Üniversitesi ile Kızılay arasında sağlanan protokol çerçevesinde ise Şırnak merkez ve ilçelerinde okuyan toplam 320 öğrenciye 1 seferliğe mahsus burs verileceği açıklandı.