Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

R.A'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 45 kilogram eroin ile 312 karton bandrolsüz gümrük kaçağı sigara bulundu.

Şüpheli R.A. gözaltına alındı.