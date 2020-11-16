Erhan Z. idaresindeki 44 FS 420 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Alanı yakınlarında, Mustafa A. yönetimindeki 06 GA 3789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erhan Z, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erhan Z'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.