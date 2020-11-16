Emniyet bahçesine getirdikleri fidanları diken 3 çocuğu fark eden polis ekipleri, durumu İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'e bildirildi. Özer, makamına davet ettiği kardeşlere, duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Duyarlı kardeşlere nasihatlerde bulunan Özer, "Siz kendinizi ne kadar güzel yetiştirirseniz, geliştirirseniz, böyle güzel şeyler yaparsanız, ülkemiz o kadar güzel, refah içerisinde olur. Ben sizi, minik kahramanlarımız olarak adlandırıyorum." ifadelerini kullandı.

Özer ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.