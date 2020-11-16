Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alınan bilgiye göre, vatandaşlar Bağırganlı ve Kerpe sahilinde 2 yunusun sahile vurduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekiplerinin incelemesi sonucunda, yunusların doğal etkenlerden dolayı öldüğü belirlendi.

Yunuslardan birinin dün, diğerinin ise yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve sahile vurduğu belirtildi.