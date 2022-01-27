Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 16,3 gram eroin, 3,48 gram esrar, 22,95 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.