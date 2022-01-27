Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Van'da 6 günde 42,46 gram uyuşturucu ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 16,3 gram eroin, 3,48 gram esrar, 22,95 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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