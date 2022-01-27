Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da kontrolden çıkan tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tır, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.
İpsala istikametinden Keşan'a giden M.M. idaresindeki preslenmiş pamuk balyası yüklü 06 AD 1536 plakalı dorsenin bağlı olduğu 06 BPT 568 plakalı tır, Dörtyol Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, dorseden savrulan pamuk balyaları nedeniyle akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz