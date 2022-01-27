Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla giren 21 düzensiz göçmen yakalandı. Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta, 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, bir kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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