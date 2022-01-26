Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da bir aracın yakıt deposunda uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da durdurulan aracın yakıt deposundaki gizli bölmede 25 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, aracın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 49 paket halinde 25 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Etiketler: Ağrı Narkotik Polis Uyuşturucu
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