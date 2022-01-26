Ağrı'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 49 paket halinde 25 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.