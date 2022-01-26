Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada kentte 24 farklı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, toplamda 1 kilo 47 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 39 kişiden ikisi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.