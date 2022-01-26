Batman Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparak, toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, yapılan 2 ayrı operasyonda, 28 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.