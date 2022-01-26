Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman’da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 28 kilo 500 gram kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparak, toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, yapılan 2 ayrı operasyonda, 28 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Batman Narkotik Uyuşturucu
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