Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ünye'de kısırlaştırma merkezi kuruldu
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmek ve daha sağlıklı koşullarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla kısırlaştırma merkezi kuruldu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in himayelerinde bir süre önce yapılan toplantıda Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde kısırlaştırma üniteleri kurulması kararı alındı.
Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ve HAYTAP iş birliğiyle, Ünye Geçici Transfer İstasyonu'nda sokak hayvanları için kısırlaştırma merkezi oluşturuldu.
Kentte sokak hayvanlarının daha sağlıklı ortamlarda yaşamaları için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ordu Sokak Hayvanları
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