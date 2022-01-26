Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
26 Ocak 2022 korona tablosu…Bugünkü vaka sayısı
26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti.
KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir. pic.twitter.com/K3mOMzINAL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2022
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