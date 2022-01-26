Son 24 saatte 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti.

KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir. pic.twitter.com/K3mOMzINAL