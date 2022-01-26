Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de kamyonet dereye devrildi
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kamyonet dereye devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Torul ilçesi Altınpınar köyü istikametine giden 41 yaşındaki Nizamettin Balcı yönetimindeki kamyonet, Güneşli mevkisindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonette bulunan 51 yaşındaki Faruh ve 49 yaşındaki Penpe Kazancı ile 6 yaşındaki Yağmur Çağlayan yaralandı.
Sağlık ekiplerince Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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