Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgeyi ve ili etkileyen aşırı kar yağışı üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığı bildirildi.

Bu kapsamda, kent genelinde çığ nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Özellikle köy muhtarları tarafından vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi istendi.

Karla mücadelede görevli personeli de müdahalelerde dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı.