İnegöl'ün kırsal Mezit Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Duvarları yıkılan ve camları kırılan ev kullanılamaz hale geldi.

Patlama sırasında odada bulunan Huriye E. ve Gönül E. yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.