Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 04:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.G.'yi yakaladı.
Firari hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Gaziantep Terörle Mücadele
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