Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl özel idaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.