Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş’ta köy yolları ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 211 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl özel idaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Muş Ulaşım
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