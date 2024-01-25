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Güncel
AA 25.01.2024 23:41

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 19-25 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu, 319 gram esrar, 3,47 gram eroin, ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 16'sı hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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