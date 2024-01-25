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Güncel
İHA 25.01.2024 23:02

Batman’da trafik kazası: 5 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi girişinde iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Batman’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı iki köprü beldesinde meydana geldi.

Siirt istikametinden Batman istikametine doğru harekat halinde olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen kapalı kasa kamyon, önündeki seyir halinde olan panelvan hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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