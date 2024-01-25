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Güncel
AA 25.01.2024 23:20

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Ömeranlı Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, Ali T. İdaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ozan Ferhat Ş. (21) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında kask olduğu öğrenilen ve beyin kanaması geçiren yaralı daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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