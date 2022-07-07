Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı
[Fotograf: AA]
Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 30 Haziran-6 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 104,81 gram sentetik uyuşturucu, 4,33 gram sentetik kannabinoid, 2,11 gram eroin, 0,67 gram esrar ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüphelilerden 10'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 6'sı hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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