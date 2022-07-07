Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır Emniyetinden sahte para uyarısı
[Fotograf: İHA]
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kurban pazarında sahte paraya dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kurban pazarında sahte paraya dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Iğdır Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu.
Yapılan uyarıda başta hayvan alışverişi olmak üzere tüm alışverişlerde sahte paraya dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.
Sahte para verenlerin olması durumunda emniyet ekiplerine bilgi verilmesi talep edildi.
Etiketler: Iğdır Sahte Para Kurban Bayramı
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