Yaklaşık 16 yıl sonra yeniden suyla dolan Mışko Gölü'nün çevresindeki yaylalar, binlerce hayvan sürüsüne ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede besiciler, hayvanlarını göl kıyısında zaman zaman suya sokarak serinletiyor.

Çobanlardan Ecevit Paraltı, AA muhabirine, geçen yılın çok kurak geçtiğini ve hayvanlarına tankerlerle su taşıdıklarını söyledi.

Bu yıl yağışlarla su sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Paraltı, "Öğlen sıcağı oldu mu hayvanlarımızı buraya getiriyoruz. Geçen sene bu gördüğünüz yerde bir damla bile su yoktu, şimdi kocaman bir göl var ve hayvanlarımız her saat su içebiliyor." dedi.