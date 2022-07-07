Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen Gürcistan uyruklu AA. (20) ile G.K'nin (22) üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.