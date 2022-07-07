Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi.
Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen Gürcistan uyruklu AA. (20) ile G.K'nin (22) üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.
Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Etiketler: Artvin Kaçakçılık
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